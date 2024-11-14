Сенатор Климов посоветовал США прекратить противоправные санкции, чтобы оставить доллар резервной валютой

США нужно серьезно подумать над тем, какие шаги предпринять, чтобы доллар и дальше оставался резервной валютой. Об этом радио Sputnik рассказал сенатор Андрей Климов.

По его словам, в первую очередь, американским властям нужно отменить противоправные санкции, а также не использовать свою национальную валюту в качестве оружия.

«Как сделать так, чтобы у нас потери взаимные в экономической, так сказать, сфере остановить. А сделать это тоже очень просто. Надо просто прекратить противоправные санкции. Какие санкции? Те, которые не утверждены Советом Безопасности ООН», — подчеркнул сенатор.

Климов добавил, что США нужно сначала разобраться в своей стране, а пытаться вмешиваться в дела других государств.