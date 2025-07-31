Сенатор Климов посоветовал не анализировать громкие заявления Трампа

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов рекомендовал не спешить трактовать заявления американского лидера Дональда Трампа. Комментируя в беседе с «Ридусом» очередное выступление Трампа о российско-индийских связях, сенатор заметил, что попытки уловить смысл слов президента США часто бесперспективны.

«Лучше воздержаться от попыток немедленно истолковать все, что сказал Трамп. Гораздо полезнее будет перейти от анализа слов к аккуратному анализу конкретных дел», — отметил собеседник.

Климов добавил, что публичные выступления политиков Соединенных Штатов нередко служат инструментом повышения внутреннего рейтинга и манипуляции общественным сознанием.