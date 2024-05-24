Сенатор Климов назвал возмутительными угрозы ЕС в адрес грузинских политиков

Угрозы, которые позволил себе еврокомиссар Оливер Варгелий в адрес премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, просто возмутительны. Об этом «Взгляду» заявил сенатор Андрей Климов.

Он подчеркнул, что в целом не должно складываться ситуации, где представитель Евросоюза отчитывает премьера другого суверенного государства. Тем более, позволяет себе угрожать политику.

«Мне кажется, европейский дипломат что-то напутал. Грузия не входит в Евросоюз, поэтому на каком основании он вообще звонит Кобахидзе?» — подчеркнул Климов.

Он добавил, что в европейском обществе все больше процветает варварство, которое его представители раз за разом демонстрируют.