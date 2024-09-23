Заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен о необходимости отказаться от красных линий в украинском конфликте неадекватно и представляет опасность для самого королевства. Об этом «Известиям» заявил Андрей Климов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам.

Ранее Фредериксен отметила, что следует отменить красные линии по отношению к России и снять все ограничения на использование Украиной полученного вооружения. Она подчеркнула, что Запад до сих пор мыслит мирно и создает бюрократические препятствия для ВСУ, которые необходимо устранить.

«В Дании еще остались люди, у которых в мозгах что-то осталось, но, судя по всему, к Фредериксен это не относится. Все те, кто говорят на тему красных линий на Западе, являются угрозой для своих народов. Вот они впадают в маразм, и рациональные функции головного мозга отключаются», — отметил российский сенатор.

Сенатор также добавил, что западные лидеры должны задуматься о возможных последствиях агрессии в отношении России, и обсуждать красные линии следует тем, кто не утратил здравый смысл.