Сенатор Карасин: Запад пытается фальсифицировать итоги Второй мировой войны

Западные страны в очередной раз пытаются переписать историю, возложив на Советский Союз ответственность за развязывание Второй мировой войны наравне с Германией. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИД России Григорий Карасин в интервью News.ru .

«Это надругательство над исторической правдой и памятью миллионов погибших», — отметил сенатор.

Карасин добавил, что европейские политики, готовящиеся к конфликту с Россией, не учитывают судьбу своих идейных предшественников, которых Нюрнбергский трибунал признал виновными в преступлениях против человечности.