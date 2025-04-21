Западные страны в очередной раз пытаются переписать историю, возложив на Советский Союз ответственность за развязывание Второй мировой войны наравне с Германией. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИД России Григорий Карасин в интервью News.ru.
«Это надругательство над исторической правдой и памятью миллионов погибших», — отметил сенатор.
Карасин добавил, что европейские политики, готовящиеся к конфликту с Россией, не учитывают судьбу своих идейных предшественников, которых Нюрнбергский трибунал признал виновными в преступлениях против человечности.
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