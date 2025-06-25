Сенатор Карасин заявил, что Мерц стремится занять лидирующее положение в Европе

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что немецкий политик Фридрих Мерц стремится занять лидирующее положение в Европе, продвигая Германию как ведущую силу континента. Сенатор подчеркнул, что Мерц проявляет амбиции в создании сильнейшей армии не только в Европе, но и, возможно, в мире.

Собеседник обратил внимание на то, что немецкие лидеры, включая Мерца, ведут себя более дальновидно, чем Великобритания и Франция. При этом сенатор выразил опасения, что амбиции немецких политиков могут привести к усилению позиций Германии в регионе и изменению баланса сил в Европе.

Германия, по его мнению, стремится играть более активную роль в европейской политике, что может привести к перераспределению власти и ресурсов в ЕС.