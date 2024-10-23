Сенатор Епифанова: Зеленский боится не пережить предстоящий отопительный сезон, поэтому предложил прекратить удары

Владимир Зеленский боится, что Украина не переживет предстоящий отопительный сезон, поэтому предложил прекратить взаимные удары по энергетической инфраструктуре. Таким мнением с RT поделилась сенатор Совфеда Ольга Епифанова.

Собеседница считает, что Зеленский будет предлагать все, что угодно, выдвигая разные проекты и ультиматумы. Она напомнила, что синоптики уже объявили предстоящий сезон аномальным по «минусовым» значениям.

Епифанова также связала мирные инициативы Зеленского с тем, что Пентагон не спешит поддерживать желание Украины наносить ракетные удары вглубь России. Война на истощение вынуждает власти Киева «изображать склонность к миру», считает сенатор.

Она также предположила, что Зеленский всеми путями старается остаться у власти.