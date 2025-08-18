Сенатор Джабаров заявил, что Зеленский ведет себя «как истеричка и попрошайка»

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью сайту телеканала « Звезда » выразил сомнение в конструктивности предстоящей беседы президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, намеченной на ближайшее время.

По его словам, сторонники Зеленского заинтересованы в сохранении военного конфликта и будут пытаться навязать свои взгляды на переговорный процесс. Украинские власти отказываются обсуждать любые варианты компромисса, демонстрируя непоколебимую позицию победителей, добавил сенатор.

«Конечно, никаких территориальных уступок ни Зеленский, ни его спонсоры не допускают. Ведут они себя так, будто это Украина выиграла, а не Россия выигрывает. Это их обычная манера», — подчеркнул Джабаров.

Он также отметил, что в данной ситуации Зеленский демонстрирует поведение «истерички и попрошайки». Однако сенатор допустил возможность согласия Белого дома с украинской стороной.