Сенатор Джабаров заявил, что все решения Европарламента носят рекомендательный характер

Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, в беседе с RT охарактеризовал Европарламент как «сообщество безответственных политиков».

Таким образом он отреагировал на новость о том, что депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к странам ЕС незамедлительно отменить все ограничения на удары Украины вглубь территории России.

«Все решения Европарламента носят рекомендательный, но ни в коем случае не обязательный характер. Пусть они с этими резолюциями сидят спокойно и живут, пока их никто не трогает», — подчеркнул сенатор.

По его мнению, Европарламент давно стал объединением безответственных политиков, которые не несут ответственности и лишь принимают резолюции, не способствующие построению нормальных отношений между Россией и другими государствами, а наоборот, способствующие дальнейшей конфронтации. Сенатор назвал это решение «необоснованным».