Сенатор Джабаров назвал «вбросом на публику» вывод войск США из стран Балтики

Сценарий вывода американских войск из стран Балтии маловероятен, он больше похож на «вброс на публику», считает сенатор Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Таким мнением он поделился в разговоре с «Ридусом».
Сенатор подчеркнул, что вместо американских войск могут прийти войска других стран НАТО. Джабаров добавил, что если вывод войск все же произойдет, это может изменить позицию стран Балтии, заставив их более ответственно относиться к своим заявлениям.
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