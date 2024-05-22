Сенатор Джабаров: иранский народ намерен придерживаться курса, намеченного Раиси

Народ, власть и духовенство Ирана будут придерживаться курса, намеченного погибшим президентом Эбрахимом Раиси. Об этом сообщил зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе со «Звездой».

По словам сенатора, сторонники Запада никак не смогут изменить политическую ситуацию в стране. Противостоять им будет духовенство во главе с аятоллой — главной политической фигурой Ирана.

Джабаров отметил, что ситуация прояснится после проведения внеочередных выборов президента.

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте