Прогресс в разрешении украинского конфликта начнется только после того, как Украина начнет реализовывать положения меморандума, предоставленного российской стороной, сообщил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов в интервью телеканалу «Звезда» .

Российский сенатор подчеркнул, что существующий документ содержит важные инициативы, направленные на установление мира и стабильности, однако украинская сторона не проявляет интереса к разработке и выполнению ключевых положений меморандума. Пока Киев не начнет двигаться вперед в реализации этих предложений, рассчитывать на продвижение процесса нельзя, сказал он журналистам.

Чижов также напомнил, что расхождения позиций сторон по основным вопросам конфликта весьма существенные. По некоторым ключевым аспектам позиция Москвы и Киева не совпадает принципиально, что осложняет поиски компромисса и достижение взаимопонимания.