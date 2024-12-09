Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 в Сальвадоре

Специалисты зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6 в Сальвадоре — стране, расположенной на территории Центральной Америки. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно информации организации, очаг подземных толчков находился на глубине 15 километров. Эпицентр располагался в 44 километрах к юго-востоку от города Сан-Мигель, где проживают более 180 тысяч человек.

Сведения о жертвах и разрушениях не поступали.