Сейсмологи зафиксировали два землетрясения в Иране

В западной части иранской провинции Хузестан 16 февраля были зарегистрированы два землетрясения магнитудой 4,7 и 5,3. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), написали «Известия» .

Первое землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 18:48 по всемирному координированному времени (21:48 мск). Его эпицентр находился примерно в 73 километрах от города Хоррембад, где проживает около 329 тысяч человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров.

Позже сейсмологи зафиксировали второй подземный толчок магнитудой 5,3. Он произошел почти в той же местности.