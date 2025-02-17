Сейсмологи зафиксировали два землетрясения в Иране

В западной части иранской провинции Хузестан 16 февраля были зарегистрированы два землетрясения магнитудой 4,7 и 5,3. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), написали «Известия».
Первое землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 18:48 по всемирному координированному времени (21:48 мск). Его эпицентр находился примерно в 73 километрах от города Хоррембад, где проживает около 329 тысяч человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 километров.
Позже сейсмологи зафиксировали второй подземный толчок магнитудой 5,3. Он произошел почти в той же местности.
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