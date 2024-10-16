Сейсмолог Ларьков предупредил об афтершоках после землетрясения на востоке Турции

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг землетрясения на востоке Турции залегал на небольшой глубине, кроме того, у него достаточно высокая интенсивность. Как рассказал RT сейсмолог Александр Ларьков, высока вероятность афтершоков.
Сотрудник ИФЗ РАН напомнил, что после землетрясения в Турции в феврале 2023 года в течение нескольких месяцев афтершоки происходили в различных местах.
Он назвал Турцию достаточно сейсмоактивным регионом, а также добавил, что у этой у территории очень высокий сейсмический потенциал.
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