Сейсмолог Ларьков предупредил об афтершоках после землетрясения на востоке Турции

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг землетрясения на востоке Турции залегал на небольшой глубине, кроме того, у него достаточно высокая интенсивность. Как рассказал RT сейсмолог Александр Ларьков, высока вероятность афтершоков.

Сотрудник ИФЗ РАН напомнил, что после землетрясения в Турции в феврале 2023 года в течение нескольких месяцев афтершоки происходили в различных местах.

Он назвал Турцию достаточно сейсмоактивным регионом, а также добавил, что у этой у территории очень высокий сейсмический потенциал.

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