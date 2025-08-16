Сегодня 09:24 Самолет Путина по пути с Аляски в Россию сопровождали истребители F-22
Борт президента Владимира Путина во время возвращения с Аляски в Россию после саммита с американским лидером Дональдом Трампом сопровождали истребители F-22. Видео, снятое в небе, опубликовала
пресс-служба Кремля.
На его кадрах видно, как самолеты пролетают горный массив, следуя на относительно небольшом расстоянии от правительственного воздушного судна.
Ранее стало известно, что
самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96 покинул аэропорт города Анкоридж утром субботы, 16 августа. Лайнер вылетел в сторону российского аэропорта Внуково. Переговоры Путина и Трампа на Аляске продлились два часа 45 минут. Они проходили в формате «три на три». 17 августа 2025 00:51 «Очень слаб». Карл III обзавелся тростью и бутылкой Гигантская «черная метка» появилась в Каспийском море 17 августа 2025 00:30 Священник рассказал, какие иконы Путин привез на Аляску 17 августа 2025 00:29 Стало известно, какую страну упоминали на саммите как гарант безопасности Украины 17 августа 2025 00:03 Мелания Трамп в письме Путину попросила защитить детей Провал Евросоюза. Украине предложили наименее плохой вариант сделки Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
