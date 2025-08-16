Самолет Путина по пути с Аляски в Россию сопровождали истребители F-22

Борт президента Владимира Путина во время возвращения с Аляски в Россию после саммита с американским лидером Дональдом Трампом сопровождали истребители F-22. Видео, снятое в небе, опубликовала пресс-служба Кремля.

На его кадрах видно, как самолеты пролетают горный массив, следуя на относительно небольшом расстоянии от правительственного воздушного судна.

Ранее стало известно, что самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96 покинул аэропорт города Анкоридж утром субботы, 16 августа. Лайнер вылетел в сторону российского аэропорта Внуково.

Переговоры Путина и Трампа на Аляске продлились два часа 45 минут. Они проходили в формате «три на три».