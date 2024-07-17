Самолет британских ВВС заметили возле Харькова

Над территорией Украины заметили учебный самолет британских ВВС

Над территорией Харькова появился учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Согласно информации сервиса, самолет пролетел над Украиной вечером во вторник. Он появился над Кировоградской, Черниговской, Николаевской, Сумской и Харьковской областями. Кроме того, его заметили над подконтрольными ВСУ частями Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Примерно в 01:32 в среду самолет исчез с карты в районе населенного пункта Чабановка в Закарпатской области Украины. При этом власти Украины закрыли воздушное пространство над территорией страны с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию.

Ранее стало известно, что в Харькове появились бронетехника и живая сила националистического батальона «Азов»*.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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