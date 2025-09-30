Рыбаки в Турции обнаружили безэкипажный катер, вероятно с бомбой внутри

DHA: в Турции рыбаки нашли безэкипажный катер, вероятно с бомбой внутри

Рыбаки у берегов турецкой провинции Трабзон нашли безэкипажный катер, внутри которого может быть взрывчатка. Об этом сообщило агентство DHA .

Катер вытащили наружу. Рыбаки передали береговой охране информацию о находке. После осмотра решили оцепить территорию в районе пристани и вывести людей с прибрежной зоны.

Для детального изучения находки в Трабзон отправили команду водолазов-взрывотехников.

Администрация губернатора Трабзона подтвердила информацию о катере. Там отметили, что объект, возможно, иностранного производства. Выдвинули версию о вероятном украинском происхождении.

Ранее безэкипажные катера ВМС Украины обнаружили в акватории Черного моря. Морские беспилотники плыли к Крыму. Российские силы оперативно уничтожили их.