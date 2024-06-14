Руины древнего лабиринта обнаружили при строительстве нового аэропорта на Крите
Рабочие обнаружили круглое сооружение минойской эпохи, отсылающее к древнегреческим легендам, при строительстве нового аэропорта на Крите. Об этом сообщил сайт History Blog.
Эксперты предположили, что это место служило церемониальным или религиозным целям. Оно похоже на автомобильное колесо и состоит из разноуровневых колец из камня, сочетающихся друг с другом.
Такая находка находит отражение в древнегреческой мифологии, в частности, в легенде о Минотавре, сообщил сайт MK.Ru.
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