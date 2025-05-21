Рубио: Россия намерена получить на Украине то, на что не имеет права

В конфликте с Украиной Россия требует «то, на что не имеет права», в то время как киевский режим добивается «того, чего вернуть военным путем ему не удастся». Об этом на слушаниях в сенатском комитете по международным делам заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

«Для этого кризиса нет военного решения. Конфликт обязан завершиться переговорами», — сказал он.

Рубио указал, что в этом конфликте Россия якобы «требуем о том, на что не имеет права», а «Украина добивается того, что ей вернуть военным путем не удастся».

Госсекретарь добавил, что США и союзники работают над поставками для киевского режима средств противовоздушной обороны Patriot, но уже столкнулись с нехваткой таких систем даже для собственных нужд.

«Мы не можем достаточно быстро производить их. Patriot не хватает даже странам НАТО», — признал он.

Ранее США Зеленского обвинили в разрушении Украины.