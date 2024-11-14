Рубио раскрыл стратегию по достижения мира

Кандидат на пост госсекретаря США Рубио: будем обеспечивать мир с позиции силы

Сенатор США от Флориды Марко Рубио, выдвинутый избранным президентом Дональдом Трампом на пост госсекретаря, сообщил на своей странице в социальной сети X , что на своем посту намерен работать над достижением мира с позиции силы. Он пообещал ставить интересы США превыше всего.

«Возглавлять государственный департамент США — это огромная ответственность, и я удостоен доверием, которое оказал мне президент Трамп. Будучи государственным секретарем, я буду работать каждый день, чтобы реализовать его внешнеполитическую повестку», — подчеркнул он.

Рубио выразил надежду на поддержку в сенате США, где его кандидатуру должны утвердить.

Трамп предложил на должность государственного секретаря Рубио, отметив, что сенатор — уважаемый лидер, который всегда выступает за свободу и справедливость. Он якобы всегда отличался бескомпромиссными взглядами на внешнюю политику.

Также Трамп выбрал нового директора нацразведки. Кандидатом оказалась бывшая конгрессвумен подполковник Тулси Габбард. Она начала служить в ВС США после теракта 11 сентября.