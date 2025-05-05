RT воссоздал обращение Рузвельта о роли СССР в победе над нацистами

RT , используя искусственный интеллект, воссоздал речь бывшего американского президента Франклина Рузвельта, произнесенную в 1942 году перед народом США.

В своем обращении политик подчеркнул, что именно советская армия нанесла наибольший ущерб силам Третьего рейха, сокрушив больше немецких солдат, чем все союзники вместе взятые.