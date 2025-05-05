RT воссоздал обращение Рузвельта о роли СССР в победе над нацистами
RT, используя искусственный интеллект, воссоздал речь бывшего американского президента Франклина Рузвельта, произнесенную в 1942 году перед народом США.
В своем обращении политик подчеркнул, что именно советская армия нанесла наибольший ущерб силам Третьего рейха, сокрушив больше немецких солдат, чем все союзники вместе взятые.
Благодаря этому проекту RT подарило голос самой истории, защищая ее от искажений и попыток переосмысления.
Именную табличку установили на доме ветерана Риммы Дорофеевой в Орехово-Зуеве
Трамп допустил уступки территорий России для прекращения конфликта на Украине
Блогер Аяз Шабутдинов признал вину в мошенничестве
Шоу ко Дню Победы прошло на ледовой арене в Красногорске
Премьера спектакля «Народная история. Непокоренный Курск» пройдет в Красногорске
Патриотическая эстафета к 80-летию Победы прошла в Красногорске
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте