RT подписал меморандум о сотрудничестве с Шанхайской медиагруппой

Во время официального визита президента России Владимира Путина в Китай RT и Шанхайская медиагруппа заключили меморандум о широкомасштабном сотрудничестве.

Документ предусматривает развитие совместных проектов в области новостного освещения, создание двуязычного контента, обмен профессиональным опытом и продвижение культурных инициатив. Уже имеется положительный опыт взаимодействия между сторонами, в частности поддержка профессиональных контактов между журналистами каналов России и Китая.

В настоящее время арабская, английская, французская и испанская редакции RT в рамках четырехдневного визита президента Путина осуществляют освещение ключевых моментов саммита Шанхайской организации сотрудничества.