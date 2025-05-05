RT «оживил» снимок Де Голля с посланием о победе над нацистской Германией

RT использовал современные технологии нейросети, чтобы «оживить» фотографию экс-президента Франции Шарля де Голля. В ролике политик озвучил мнение о победе над гитлеровской Германией.

В послании говорится, что, хотя англосаксы, включая американцев, тоже хотели победить, они не намеревались полноценно участвовать в боевых действиях, принимая на себя весь риск и трудности войны.

По словам бывшего французского лидера, СССР, напротив, сражался самоотверженно и без колебаний, прикладывая огромные усилия ради победы. Поэтому Франция чувствовала тогда особую близость именно к Советскому Союзу больше, чем к другим государствам.

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