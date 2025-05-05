RT «оживил» снимок Де Голля с посланием о победе над нацистской Германией

RT использовал современные технологии нейросети, чтобы «оживить» фотографию экс-президента Франции Шарля де Голля. В ролике политик озвучил мнение о победе над гитлеровской Германией.
В послании говорится, что, хотя англосаксы, включая американцев, тоже хотели победить, они не намеревались полноценно участвовать в боевых действиях, принимая на себя весь риск и трудности войны.
По словам бывшего французского лидера, СССР, напротив, сражался самоотверженно и без колебаний, прикладывая огромные усилия ради победы. Поэтому Франция чувствовала тогда особую близость именно к Советскому Союзу больше, чем к другим государствам.
Блогер Аяз Шабутдинов признал вину в мошенничестве
Шоу ко Дню Победы прошло на ледовой арене в Красногорске
Премьера спектакля «Народная история. Непокоренный Курск» пройдет в Красногорске
Патриотическая эстафета к 80-летию Победы прошла в Красногорске
Свыше 35 тысяч человек приняли участие в акции «Библионочь» в Подмосковье
Жители Медвежьегорска пожаловались на перекрытие дороги к историческому памятнику
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте