RT обнародовал снимки книги с украинскими пленными, которая удивила Трампа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп получил от российского лидера Владимира Путина книгу со снимками и петицией украинских военнопленных, которых Украина не стала забирать. Эксклюзивные фото опубликовал RT .

По завершении встречи на Аляске американский президент подтвердил, что детально ознакомился с представленными материалами и фотоальбомом. Трампа удивили собранные сведения.

«Там одна тысяча человек, более одной тысячи заключенных. <…> Что ж, они (украинские власти — прим. ред.) должны их принять. Они (власти РФ — прим. ред.) собираются освободить их. У меня есть книга с каждым (из списка пленных — прим. ред.)», — отметил Трамп.

Известно, что экземпляр оснащен специальным QR-кодом, перенаправляющим на веб-ресурс, где размещена подробная информация о каждом пленнике.