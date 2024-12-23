RT: Молдавия может остаться без электричества в новогодние праздники

Молдавия может столкнуться с дефицитом электроэнергии во время новогодних праздников. Об этом RT сообщил глава Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривань.

Он уточнил, что на данный момент это основной сценарий, который рассматривается. Гривань также отметил, что существуют варианты краткосрочной генерации электроэнергии с использованием резервных источников топлива, таких как уголь. Однако эти меры не смогут удовлетворить все потребности, учитывая их ограниченную эффективность.

На вопрос о том, будет ли подаваться газ из России через Украину, аналитик ответил неуверенно. Он сказал, что процесс идет.