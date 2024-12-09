RТ: Кесельман рассказал, что к выявленным ФСБ мошенническим кол-центрам могут быть причастны украинские власти
Задержанный руководитель отделения украинского кол-центра Яков Кесельман рассказал RT о деталях мошеннической схемы организации.
По его словам, международную сеть кол-центров покрывали украинские власти. Он сказал, что якобы один из организаторов обратился к представителю СБУ, чтобы закрыть вопрос со стороны Швеции и местных газет.
«Он заплатил один миллион долларов конкретно за закрытие вопроса… Артему Шиле, который работал в СБУ. И с этого же момента он начал оплачивать пеню…», — сказал собеседник.
Ранее российские СМИ писали, что ФСБ разоблачила международную преступную сеть кол-центров, в которую в том числе входили украинцы.