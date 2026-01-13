RT: экс-судья из Франции, пишущий книгу о педофилии в Европе, переехал в РФ после серии покушений
Бывший судья из Франции Жан-Пьер Юржэн стал героем новой серии проекта «Семья — Россия». Об этом сообщил RT.
На родине иностранец почти три десятилетия посвятил борьбе с секс-торговлей и преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в которых были замешаны представители элит и власти. Юржэн считает, что детей из неблагополучных семей зачастую отправляли в специализированные учреждения, где те подвергались сексуальной эксплуатации.
Впоследствии экс-судья столкнулся с серьезной угрозой: на него совершили серию покушений. Решив изменить обстоятельства, вместе с супругой Ириной он покинул Францию и переселился в Россию, где сосредоточился на творчестве и литературной деятельности. Юржэн работает над книгой о педофилии во Франции и Западной Европе.