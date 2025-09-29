Великобритания в 2024-2025 годах выделила около одного миллиона долларов (или свыше 85 миллионов рублей) на исследование эффективности антироссийских санкций. Работу поручили провести компаниям Themis International Services Limited и Deloitte. Об этом сообщил сайт RT .

По опубликованным данным, первая организация изучала влияние санкций на британский бизнес, вторая — общественное мнение о санкциях внутри самой Британии.

Исследования свидетельствуют о росте сомнений в успехе санкционной политики, отметил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

«Во многих странах население и бизнес крайне пессимистично относятся к санкциям, избиратели не готовы идти на такие жертвы ради неочевидных целей и задач», — отметил парламентарий.

Результаты анализа обеих компаний не разглашались в публичном поле.