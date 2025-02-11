RT: Балтийский центр развития медиа профинансирует русскоязычные СМИ в регионе

Балтийский центр развития медиа, расположенный в Риге, запустил конкурс грантов. Он направлен на поддержку СМИ, работающих на языках национальных меньшинств в регионе. Об этом сообщил RT .

Особое внимание будет уделено русскоязычным изданиям, зарегистрированным и действующим в странах Балтии. Размер гранта может достигать 10 тысяч евро (почти миллион рублей).

Центр получает финансирование от министерств иностранных дел ряда государств Европейского союза. Платформа называет своими целями обучение сотрудников редакций независимых общенациональных и региональных СМИ, а также изучение аудиторий на предмет распространения пропагандистских материалов.