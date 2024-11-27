Российский дипломат Долгов усомнился, что США смогут выполнить роль миротворца на Ближнем Востоке
Российский дипломат Константин Долгов в беседе с газетой «Взгляд» усомнился в том, что Соединенные Штаты смогут выполнить роль миротворца на Ближнем Востоке.
Ранее СМИ писали, что военно-политический кабинет Израиля принял план прекращения боевых действий в Ливане, объявив перемирие.
Долгов же считает, что именно американцы делают все возможное, чтобы «прочного мира здесь не было».
«Инициированное Джо Байденом перемирие между Израилем и „Хезболлой“ в западной прессе пытаются выдать за попытки уходящего президента США „потушить пожар“», — сказал он.
Американские власти на Ближнем Востоке обеспечивают исключительно собственные интересы, считает дипломат.