Российский дипломат Константин Долгов в беседе с газетой «Взгляд» усомнился в том, что Соединенные Штаты смогут выполнить роль миротворца на Ближнем Востоке.

Ранее СМИ писали, что военно-политический кабинет Израиля принял план прекращения боевых действий в Ливане, объявив перемирие.

Долгов же считает, что именно американцы делают все возможное, чтобы «прочного мира здесь не было».

«Инициированное Джо Байденом перемирие между Израилем и „Хезболлой“ в западной прессе пытаются выдать за попытки уходящего президента США „потушить пожар“», — сказал он.

Американские власти на Ближнем Востоке обеспечивают исключительно собственные интересы, считает дипломат.