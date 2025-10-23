Российские моряки посетили крупнейший стратегический объект флота Таиланда
Корреспондент Николай Кугук рассказал о заходе подразделения кораблей Тихоокеанского флота России в территориальные воды Таиланда. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Эскадра пришвартовалась в крупнейшей военно-морской гавани страны — базе Саттахип, имеющей важное стратегическое значение для вооруженных сил Таиланда.
«Здесь сосредоточены самые крупные причалы страны, военно-учебные центры и аэродром», — отметил Кугук.
Моряков встретили высокопоставленные офицеры ВМС Таиланда и дипломаты российского посольства. Представители принимающей стороны, следуя местным традициям, украсили шею прибывших цветами — леями, символизирующими уважительное отношение и радушие местных жителей.