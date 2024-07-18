Российские компании стали заранее готовиться к уходу ценных сотрудников

Российские компании на фоне усиления кадрового голода начали чаще формировать резерв соискателей на вакансии. Таким образом они заранее готовятся к вероятным уходам ценных сотрудников к конкурентам, сообщил «Коммерсант» .

Источники в организациях под подбору персона отметили, что такая тенденция начала проявляться в последние месяцы на фоне общего дефицита кадров на отечественном рынке труда. Компании стали тщательнее готовится к возможному уходу сотрудников и начали формировать внешний резерв, так называемую «кадровую лидогенерацию».

Услуга заключается в выдаче заинтересованным компаниям готового списка потенциальных работников. При этом трудоустройство соискателям никто не гарантирует, а перечень могут передавать сразу нескольким компаниям.

Ранее стало известно, что среднедушевой месячный доход обеспеченных россиян составил 227 тысяч рублей. Свыше 900 тысяч рублей в месяц получают лишь 9% россиян.