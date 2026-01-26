Россиян призвали быть осторожными при поездках в Индию из-за вспышки вируса Нипах

Индийские власти борются со вспышкой вируса Нипах, который может привести к коме, сообщает The Independent. За неделю было подтверждено пять случаев заражения. В зоопарке Калькутты начали тестировать летучих мышей, чтобы выяснить, являются ли они переносчиками вируса, проинформировало ИА НСН со ссылкой на NDTV.

Среди заболевших — врач, медсестры и сотрудник медицинского учреждения. Одна из медсестер находится в критическом состоянии. Вирусологи призывают россиян быть осторожными при поездках в Индию. Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль.

Всемирная организация здравоохранения назвала Нипах одним из самых опасных вирусов в мире. Вакцины и лекарства от него пока нет. Вирус вызывает лихорадку и энцефалопатию — поражение и гибель мозговых клеток. Уровень летальности варьируется от 40 до 75%. Вирус практически не передается воздушно-капельным путем и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.