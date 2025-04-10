Россия запустила в Киргизии сайт для помощи в изучении русского языка

Посольство России в Киргизии запустило портал www.russian.kg, посвященный важности владения русским языком. Сайт предлагает научную статистику и информацию на двух языках, освещающую роль кириллицы в кыргызском языке и литературе. Об этом сообщил сайт «Государственные новости» .

Кроме того, Россия участвует в строительстве школ, открытии образовательных центров и обеспечении учебных заведений в Киргизии. Уже одобрено строительство девяти русскоязычных школ на средства российского бюджета до 2027 года. Проект предусматривает создание современных учреждений для 11 тысяч учеников.

Совместная работа над учебниками на русском языке направлена на укрепление позиций языка в регионе. Поддерживается разработка единой модели изучения русского и системы повышения квалификации для педагогов.

Такие меры способствуют сохранению высоких показателей владения русским языком в Киргизии, достигающих 73%, что способствует успешной интеграции в трудовом рынке России.