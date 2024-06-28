Россия ознакомится со сделанными во время дебатов в США заявлениями

Песков: Путин не ставил будильник, чтобы смотреть дебаты Трампа и Байдена

Artem Priakhin/Keystone Press Agency
Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кремль изучит результаты дебатов действующего президента США Джо Байдена и его предшественника и соперника на грядущих выборах Дональда Трампа. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

«Конечно, мы ознакомимся со всеми заявлениями, которые были сделаны», — отметил он.

Песков напомнил, что дебаты в США никак не относятся к российской повестке дня. Это внутреннее дело Соединенных Штатов, уточнил он.

Представитель Кремля добавил, что президент Владимир Путин не ставил будильник, чтобы проснуться под утро и лично посмотреть дебаты.

В США состоялся первый тур дебатов между Байденом и Трампом. Прошедшее в Атланте мероприятие назвали провальным. По данным издания Politico, американские демократы задумались о том, чтобы сменить кандидата от партии за четыре месяца до выборов. Речь Байдена на дебатах назвали несвязной, а его жене Джилл Байден пришлось уводить главу Белого дома со сцены, после того, как политик в очередной раз «завис».

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