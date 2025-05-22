Росатом впервые поставил в Киргизию генераторы, связанные с диагностикой рака

Россия продолжают активно сотрудничать с Киргизией в области здравоохранения, реализуя ряд инновационных проектов на территории республики. Об этом сообщили « Государственные новости ».

Так, Росатом впервые осуществил поставку генераторов технеция-99m в страну. Эти устройства используются для получения радионуклида, который применяется в диагностике онкологических заболеваний. Поставки будут осуществляться регулярно, а продукцию направят в Национальный центр онкологии и гематологии в Бишкеке.

Сотрудничество России и Киргизии в области медицины опирается на общую научно-исследовательскую базу и принципы оказания медицинской помощи, сформированные за долгие годы добрососедства. РФ реализует совместные медицинские проекты в республике: строит современные лечебные и диагностические центры, передает необходимое медицинское оборудование и лекарства.