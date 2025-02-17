«Ридус»: митинг против «украинской экспансии» прошел в Варшаве у посольства Украины

В Варшаве у посольства Украины накануне прошел митинг против «украинской экспансии», приуроченный к 82-й годовщине Волынской резни. Об этом сообщил «Ридус».
Организаторы акции подчеркивают, что их цель — напомнить о трагических событиях 17–23 февраля 1943 года, когда состоялась III конференция ОУН и началась партизанская война на Волыни.
Один из организаторов митинга Славомир Закрзевски отметил, что «в феврале 1943-го члены ОУН приняли решение о геноциде польского народа».
«Сегодня мы своей акцией мы отвечаем Украине, в которой чествуют исполнителей массового убийства поляков», — заявил координатор Международного общественно-политического движения «Русско-славянское объединение и возрождение» в Польше Артур Чмок.
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