Режиссер Шон Стоун заявил, что Ассанжа преследовали из-за Хиллари Клинтон

Преследования Джулиана Ассанжа во многом связаны с тем, что он разозлил Хилари Клинтон. Об этом RT рассказал режиссер Шон Стоун.

По его словам, именно Ассанж стоял за слитой в Сеть перепиской госсекретаря США, которым тогда была Клинтон.

«Эти обнародованные данные во многом были связаны с тем периодом, когда она была госсекретарем, с проводимой ими политикой», — отметил Шон Стоун.

Напомним, Джулиан Ассанж признал вину и вышел под залог из британской тюрьмы. Сейчас он направился в Австралию, гражданином которой является.