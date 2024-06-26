Режиссер Шон Стоун заявил, что Ассанжа преследовали из-за Хиллари Клинтон

Преследования Джулиана Ассанжа во многом связаны с тем, что он разозлил Хилари Клинтон. Об этом RT рассказал режиссер Шон Стоун.

По его словам, именно Ассанж стоял за слитой в Сеть перепиской госсекретаря США, которым тогда была Клинтон.

«Эти обнародованные данные во многом были связаны с тем периодом, когда она была госсекретарем, с проводимой ими политикой», — отметил Шон Стоун.

Напомним, Джулиан Ассанж признал вину и вышел под залог из британской тюрьмы. Сейчас он направился в Австралию, гражданином которой является.

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