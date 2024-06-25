Редактор «Берлинского телеграфа» Бойко: Варшава обвиняет Берлин в поддержке нелегальной миграции

Главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что Варшава обвинила Берлин в поддержке нелегальной миграции.

По его словам, причиной спора между странами стали украинские беженцы.

«Многие украинцы работали в Польше, но Варшава им не оплачивает жилье и пособия. Мигранты переехали в Германию. Но Берлин сказал, что страна их прибытия — Польша, и возвращает их туда», — пояснил Бойко.

При этом редактор считает, что украинские беженцы не оказывают большой нагрузки на экономику ФРГ. Власти этой страны также помогают и многим арабским и азиатским странам.