Ребенок и шестеро взрослых погибли при пожаре с «криминальным следом» во Франции

Мощный пожар охватил здание на улице де ла Сантолин в Ницце. Не обошлось без жертв, сообщил сайт Еurope1 .

В ликвидации огня были задействованы 72 спасателя и 25 единиц техники. Специалистам удалось эвакуировать 33 человека. Однако семеро, в том числе ребенок, погибли в полыхающем доме.

Известно, что трое из них находились в состоянии опьянения. Правоохранители инициировали расследование, заметив в происшествии «криминальный след», добавил сайт kp.ru.