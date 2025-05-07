Развитие солнечной генерации назвали основной причиной недавнего блэкаута в Европе

Развитие солнечной генерации привело к дополнительной нагрузке на электросети, заявил гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в эфире радиостанции «Говорит Москва» . Так он прокомментировал недавний блэкаут в странах Европы.

«Власти Испании засекретили расследование, и понятно почему. Никто не хочет признавать, что агрессивная ставка на развитие солнечной генерации привела к аварии», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что вместо крупных объектов тепловой генерации появились тысячи малых объектов возобновляемой энергии, которые необходимо подключать к сетям. Это приводит к увеличению нагрузки на них.