Развитие солнечной генерации назвали основной причиной недавнего блэкаута в Европе

Развитие солнечной генерации привело к дополнительной нагрузке на электросети, заявил гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в эфире радиостанции «Говорит Москва». Так он прокомментировал недавний блэкаут в странах Европы.
«Власти Испании засекретили расследование, и понятно почему. Никто не хочет признавать, что агрессивная ставка на развитие солнечной генерации привела к аварии», — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что вместо крупных объектов тепловой генерации появились тысячи малых объектов возобновляемой энергии, которые необходимо подключать к сетям. Это приводит к увеличению нагрузки на них.
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