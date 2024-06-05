«Разберитесь уже!» Байдена уличили в противоречиях в его словах о России

Журналист Беккер: Байден противоречит себе, когда говорит о России

Американский президент Джо Байден противоречит сам себе, когда говорит о России. К такому выводу пришел американский журналист Кайл Беккер. Об этом он написал в соцсети X.

Беккер прокомментировал интервью Байдена, в котором тот заявил, что российские силы на Украине «уничтожены, черт возьми». Затем глава государства сказал, что президент России Владимир Путин якобы хочет восстановить Советский Союз и после победы на Украине начнет угрожать другим соседям.

«Разберитесь уже, Путин собирается вторгнуться в Западную Европу или же его армия „уничтожена, черт возьми“? Выберите пропагандистский сюжет и начните его придерживаться», — возмутился Беккер.

Журналист добавил, что администрация Байдена — дилетанты.

Джо Байден принес на интервью текст речи Путина о Донбассе, которую российский президент произнес 21 февраля 2022 года, и посоветовал журналистам прочитать ее. После этого глава США заявил, что Путин стремиться восстановить СССР.