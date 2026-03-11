Расследование указало на вину США в ракетном ударе по школе девочек в Минабе

Соединенные Штаты ответственны за удар по начальной школе для девочек в иранском городе Минабе. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на предварительные данные расследования.

По данным газеты, обломки, найденные на месте трагедии, идентифицировали как части крылатой ракеты Tomahawk американского производства.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп возложил ответственность за этот удар на Иран. Однако NYT отмечала, что у страны нет таких ракет, поскольку для их передачи требуется согласие Госдепа.

В результате атаки 28 февраля погиб 171 человек — ученики и учителя. Удар нанесли в первый день операции США и Израиля «Эпическая ярость» по Ирану.

Телеканал CBS заявлял, что атака по школе для девочек могла стать трагической ошибкой: здание перепутали с военным объектом из-за устаревших разведданных и близости к базам КСИР.