Раскрыта личность выжившего после покушения по заказу Коломойского

Проходящий подозреваемым по уголовному делу о подготовке заказного убийстве украинский олигарх Игорь Коломойский* намеревался ликвидировать адвоката, представлявшего интересы зятя экс-президента Украины Леонида Кучмы Виктора Пинчука. Об этом со ссылкой на поступившие в суд материалы уголовного дела сообщило издание «Украинские новости» .

В материалах говорится, что организовать убийство бизнесмен поручил своему охраннику, который находился в тесной связи с одной из криминальных группировок. После получения ориентировки злоумышленник организовали слежку. Но как выяснилось после нападения, преступники ошиблись и сильно избили однофамильца адвоката.

Затем члены группировки выследили юриста в Крыму. Но довести преступление до конца не смогли. Нескольких из них задержали сотрудники полиции. Другие до сих пор находятся в розыске.

Один из задержанных пытался укрыться у своего знакомого в Николаеве, а на допросе объяснил это тем, что у него возникли большие проблемы из-за устроенной в Феодосии поножовщины с адвокатом Пинчука.

О возбуждении против Коломойского* уголовного дела, связанного с покушением на убийство, генпрокуратура Украины сообщила еще в начале мая. По данным ведомства, предприниматель нанял группировку для устранения директора юридической фирмы, который отказался аннулировать решения собрания акционеров одной из компаний. Пострадавший получил несколько ножевых ранений, но выжил.

Сейчас Игорь Коломойский* находится в следственном изоляторе по делам о мошенничестве и отмыванию денег. За эти преступления ему грозит 12 лет заключения с конфискацией имущества.

*Игорь Коломойский — внесен Минюстом России в список террористов и экстремистов.