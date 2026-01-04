«Пытаются выдать черное за белое». Медведев объяснил, что США устроили в Венесуэле

Действия США против Венесуэлы стали агрессией и разрушением норм международного права. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, в нынешней ситуации ни о каком демократическом и мирном переходе власти в республике сейчас не может быть речи.

«Напрасно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и подобные ей мерзкие старухи Шапокляк пытаются выдать черное за белое. Агрессия — это агрессия. Куда уж дальше», — заявил политик.

Медведев допустил, что если на месте Венесуэлы оказалась бы более сильная страна, то наверняка можно было ожидать недвусмысленное объявление войны. Также он признал, что американский лидер Дональд Трамп весьма последователен.

«Он с командой жестко отстаивает национальные интересы страны. Всякие: и политические, и экономические», — сказал зампред Совбеза.

Он обратил внимание, что после событий в Каракасе ни одна страна не может чувствовать себя в безопасности, если хоть чем-то не понравится Соединенным Штатам.

«И Дания со своей Гренландией тем более», — заключил Медведев.

Ранее президент Сербии Александр Вучич констатировал прекращение действия Устава ООН после атаки США на Венесуэлу.