Путина в аэропорту Пекина встретила рота почетного караула | 360°

Мир 16 мая 2024, 00:39 Путина в аэропорту Пекина встретила рота почетного караула

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Рота почетного караула встретила в аэропорту прибывшего в Пекин российского лидера Владимира Путина. Видео прибытия президента опубликовал Telegram-канал Кремля.

Президент России прилетел в Китай с двухдневным государственным визитом. На кадрах Путин выходит из самолета, где его встречает почетный караул. После церемонии встречи кортеж российского главы выехал из аэропорта в сопровождении полиции Китая и отряда мотоциклистов. Путин ехал на российском автомобиле Aurus.

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Ранее лидер РФ объяснил, почему выбрал КНР в качестве первого государства для визита после своей инаугурации. По его словам, беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства между Москвой и Пекином повлияли на его выбор.

Также российский лидер вспомнил, как в 2023 году председатель Китая Си Цзиньпин прилетел в РФ. Тогда Россия тоже оказалась первым государством, которое посетил политик после вступления в должность.