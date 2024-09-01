Путин указал на укрепление позиций Узбекистана на мировой арене

Путин отметил эффективное взаимодействие с Узбекистаном в рамках СНГ и ШОС

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву с Днем независимости республики указал на укрепление позиций страны на мировой арене. Телеграмму главы государства опубликовали на сайте Кремля .

«Уважаемый Шавкат Миромонович, примите наши самые теплые поздравления по случаю Дня независимости Республики Узбекистан. Ваша страна активно участвует в решении важных вопросов региональной повестки дня, уверенно движется по пути социально-экономического развития и укрепляет свои позиции на мировой арене», — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что отношения России и Узбекистана носят характер стратегического союзничества и партнерства. По его словам, страны эффективно взаимодействуют в рамках ШОС, СНГ и других многосторонних структур, а также активно сотрудничают на самых различных направлениях.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что между лидерами двух стран выстроилась настоящая личная дружба.