Путин указал на укрепление позиций Узбекистана на мировой арене
Путин отметил эффективное взаимодействие с Узбекистаном в рамках СНГ и ШОС
Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву с Днем независимости республики указал на укрепление позиций страны на мировой арене. Телеграмму главы государства опубликовали на сайте Кремля.
«Уважаемый Шавкат Миромонович, примите наши самые теплые поздравления по случаю Дня независимости Республики Узбекистан. Ваша страна активно участвует в решении важных вопросов региональной повестки дня, уверенно движется по пути социально-экономического развития и укрепляет свои позиции на мировой арене», — отметил Путин.
Российский лидер добавил, что отношения России и Узбекистана носят характер стратегического союзничества и партнерства. По его словам, страны эффективно взаимодействуют в рамках ШОС, СНГ и других многосторонних структур, а также активно сотрудничают на самых различных направлениях.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что между лидерами двух стран выстроилась настоящая личная дружба.