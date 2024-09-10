Путин указал на наращивание Вооруженных сил США у границ России

Соединенные Штаты наращивают военное присутствие вдоль всех границ России, включая Украину и Азиатско-Тихоокеанский регион. С таким заявлением президент Владимир Путин выступил на командно-штабных учениях «Океан-2024».
«Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания КНР США наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России — в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — привели слова главы государства «Известия».
Путин отметил, что действия американской стороны ведут к новой гонке вооружений. По его словам, стратегия США препятствует завершению конфликта на Украине. Президент также подчеркнул, что Россия должна быть способной отразить возможную военную угрозу в любом направлении.
Ранее в США якобы зафиксировали рост активности России около международных подводных коммуникаций, что вызвало опасения за их повреждения. При этом доказательств осуществления РФ подобных действий не приводилось.
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