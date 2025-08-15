Путин прибыл на Аляску на саммит с Трампом

Президент России Владимир Путин прибыл на Аляску, где состоится его встреча с американским лидером Дональдом Трампом. Борт главы государства приземлился в Анкоридже.
Главы государств встретятся на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон. Сначала Путин и Трамп побеседуют в формате «три на три», потом к ним присоединятся представители делегаций обеих стран.
Изначально президенты США и России должны были начать диалог тет-а-тет, но в последний момент стало известно об изменившемся регламенте встречи. Трамп возьмет с собой госсекретаря Марко Рубио и и своего спецпредставителя Стивена Уиткоффа.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с CNN отметил, что участие в переговорах с Трампом вместе с Путиным примут глава МИД Сергей Лавров и помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Число погибших при ЧП на заводе «Эластик» в Рязанской области достигло 11
В России вдвое вырастет госпошлина за получение водительских прав
В Новосибирской области задержали двух подростков за попытку теракта
Вероятность новых встреч Путина и Трампа оценили в Совфеде
В Черниговской области атаковали пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
В Совфеде назвали роль саммита России и США для европейской безопасности
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте