Путин прибыл на Аляску на саммит с Трампом

Президент России Владимир Путин прибыл на Аляску, где состоится его встреча с американским лидером Дональдом Трампом. Борт главы государства приземлился в Анкоридже.

Главы государств встретятся на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон. Сначала Путин и Трамп побеседуют в формате «три на три», потом к ним присоединятся представители делегаций обеих стран.

Изначально президенты США и России должны были начать диалог тет-а-тет, но в последний момент стало известно об изменившемся регламенте встречи. Трамп возьмет с собой госсекретаря Марко Рубио и и своего спецпредставителя Стивена Уиткоффа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с CNN отметил, что участие в переговорах с Трампом вместе с Путиным примут глава МИД Сергей Лавров и помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.